В Сумах ввели комендантский час: для кого и почему

В Сумах решили ввести комендантский час и ограничить пребывание детей и подростков на улицах и других общественных местах после 22:00 на территории городской территориальной общины.

Об этом 15 июля говорится в заявлении на информационном портале Сумского горсовета.

Кроме того, в городе будет проводить рейды для контроля выполнения такого решения.

Кого касается комендантский час

Ограничения с 22:00 до 06:00 вводятся для детей в возрасте до 16 лет.

Запрещается пребывание юных сумчан в это время на улицах и в различных заведениях без присутствия одного из родителей или иного законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет персональную ответственность.

В каких местах действуют ограничения

запрещается пребывание детей на улицах;

в учреждениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений,

в заведениях общественного питания,

в других общественных местах в Сумах.

Для чего вводится комендантский час

В Сумском горсовете объяснили, что решение об ограничениях принято в целях:

профилактики правонарушений среди детей и молодежи,

предупреждения криминогенной обстановки в подростковой среде на территории города,

предупреждения совершения противоправных действий детьми,

распространения проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков,

продажи подросткам спиртных напитков и вовлечение их в пьянство.

"Решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности детей. Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых", - пояснил введение комендантского часа мэр Сум Александр Лысенко.

Какие наказания ждут нарушителей

В случае выявления нарушений, родителей или лиц, их заменяющих, будут привлекать к административной ответственности.

Рейды, методы контроля и проверки документов

Отмечается, что в эти вечерние и ночные часы владельцы заведений и уполномоченные ими лица вправе требовать у молодых посетителей документы, подтверждающие достижения ими 16-летнего возраста.

Также было поручено усилить контроль и проводить проверки Управлению образования и науки, Центру социальных служб, отделу торговли, быта и защиты прав потребителей совместно с местной полицией.

Совместные рейды будут проводить один раз в квартал.

Также усиливается контроль за соблюдением запрета на продажу в учреждениях торговли всех форм собственности лицам до 18 лет табачных изделий, пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, а также их распитие в общественных местах.

Когда заработают ограничения

Как рассказал заместитель начальника управления "Службы по делам детей" Виктор Павленко, решение вступает в силу с момента опубликования.