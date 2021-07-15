У Сумах ввели комендантську годину: для кого і чому
У Сумах вирішили запровадити комендантську годину та обмежити перебування дітей та підлітків на вулицях та інших громадських місцях після 22:00 на території міської територіальної громади.
Про це 15 липня йдеться в заяві на інформаційному порталі Сумської міськради.
Крім того, в місті проводитиме рейди для контролю виконання такого рішення.
Кого стосується комендантська година
- Обмеження з 22:00 до 06:00 вводяться для дітей у віці до 16 років.
- Забороняється перебування юних сумчан в цей час на вулицях і в різних закладах без присутності одного з батьків або іншого законного представника дитини або особи, яка його супроводжує і несе персональну відповідальність.
В яких місцях діють обмеження
- забороняється перебування дітей на вулицях;
- в установах, в яких здійснюється діяльність у сфері розваг,
- у закладах громадського харчування,
- в інших громадських місцях у Сумах.
Для чого вводиться комендантська година
У Сумській міськраді пояснили, що рішення про обмеження прийнято з метою:
- профілактики правопорушень серед дітей та молоді,
- попередження криміногенної обстановки в підлітковому середовищі на території міста,
- запобігання вчиненню протиправних дій дітьми,
- запобігання поширенню проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв,
- продажі підліткам спиртних напоїв і залучення їх до пияцтва.
"Рішення продиктоване турботою про здоров'’я та безпеку дітей. Йдеться про заборону перебування в певних місцях у вечірні та нічні години без супроводу дорослих", - пояснив введення комендантської години мер Сум Олександр Лисенко.
Які покарання чекають на порушників
У разі виявлення порушень, батьків або осіб, які їх замінюють, притягатимуть до адміністративної відповідальності.
Рейди, методи контролю та перевірки документів
- Зазначається, що у ці вечірні та нічні години власники закладів та уповноважені ними особи мають право вимагати у молодих відвідувачів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.
- Також було доручено посилити контроль і проводити перевірки Управлінню освіти і науки, Центру соціальних служб, відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів спільно з місцевою поліцією.
- Спільні рейди проводитимуть один раз на квартал.
Також посилюється контроль за дотриманням заборони на продаж в установах торгівлі всіх форм власності особам до 18 років тютюнових виробів, пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, а також їх розпивання в громадських місцях.
Коли запрацюють обмеження
Як розповів заступник начальника Управління "Служби у справах дітей" Віктор Павленко, рішення набирає чинності з моменту опублікування.
Раніше повідомлялося, що експерти прогнозують введення нового карантину в Україні вже восени, включно з локдаунами.