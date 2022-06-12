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В Сумах ураган повалил деревья и заблокировал транспорт: видео последствий непогоды

Коллаж РБК-Украина: сильный ветер в Сумах повалил деревья на дороги
Автор: Владимир Костырин

В Сумах разгулялся ураганный ветер, который повалил деревья на улицах города и тем самым заблокировал движение транспорта. Последствия от стихии на дорогах разбирают коммунальщики, некоторый общественный транспорт вынужден изменить маршруты.

Как непогода наломала дров в Сумах и видео последствий - в материале ниже.

Значительно усилился ветер в Сумах уже ближе к вечеру, 12 июня. Шквалы кое-где повалили стволы и ветки деревьев, что привело также к обрыву проводов.

Движение транспорта было заблокировано в районе улицы Пограничная, где из-за урагана упавшие деревья разрушили контактную сеть - обрыв был зафиксирован в нескольких местах, и повредили кронштейны.

Коммунальные службы в Сумах разбирают последствия непогоды 12 июня

"Троллейбусы, курсирующие по маршруту №2 "Автовокзал - Керамейя" на период проведения ремонтных работ будут следовать по частично измененной схеме: будут разворачиваться на остановке "Проходная №2" (без заезда на конечную остановку маршрута)", - рассказали в КП СМР "Электроавтотранс".

Также коммунальщики отметили, что похожая ситуация произошла и на участке дороги по ул. Троицкая, где тоже пришлось внести коррекции в маршруты общественного транспорта.

"Аварийные бригады КП СМР "Электроавтотранс" уже работают на местах и ​​преодолевают последствия урагана. Просим пассажиров планировать маршруты поездок с учетом ситуации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе АО "Сумыоблэнерго" информируют, что из-за непогоды были повреждены 2 воздушные линии 10 кВ и 32 трансформаторные подстанции.

Ранее мы писали, что в первый день лета Днепр залило ливнем и засыпало градом, а потом был потрясающий закат с радугой, и в сети появилось видео и фото.

Напомним, перед этим в мае под Ровно разбушевался мощный "немецкий" ураган, и были опубликованы видео и фото стихии.

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