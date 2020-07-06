В Сумах при странных обстоятельствах погибла чиновница: детали трагедии

В Сумах при странных обстоятельствах погибла 30-летняя Карина Козупица. Она работала главным юрисконсультом в юридическом отделе управления имуществом. Тело молодой женщины вытащили из реки Ворскла.

Карина Козупица отдыхала на выходных со своей семьей на базе отдыха депо "Смородина" в селе Климентово Ахтырского района. Как сообщает местное издание "Тиждень", там женщина встретила своих знакомых, в компании которых был профессиональный водолаз.

"Среди них был профессиональный водолаз, который предложил ей попробовать поплавать с аквалангом. В сопровождении двух аквалангистов молодая женщина опустилась под воду - и в результате погибла. Вместе с ней утонул один из аквалангистов", - говорится в сообщении.

Навыков ныряния у Карины не было и возможно, возникла нестандартная ситуация, страх, которые привели к трагедии.

По предварительным данным, аквалангист отдал женщине свой баллон с воздухом, так как в ее баллоне он уже закончился. Но что-то произошло, и она не смогла воспользоваться баллоном, чтобы выбраться на поверхность. Около 16 часов 4 июля ее тело обнаружили спасатели, а вечером из воды достали тело аквалангиста.

В Сумском областном совете высказали соболезнования родным и близким и отметили, что на госслужбе Карина работал с 2012 года. Свою работу в Управлении имуществом она начала в 2016 году.

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