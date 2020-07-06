У Сумах при дивних обставинах загинула чиновниця: деталі трагедії

У Сумах при дивних обставинах загинула 30-річна Карина Козупиця. Вона працювала головним юрисконсультом в юридичному відділі управління майном. Тіло молодої жінки витягли з річки Ворскла.

Карина Козупиця відпочивала на вихідних зі своєю сім'єю на базі відпочинку депо "Смородина" в селі Климентове Охтирського району. Як повідомляє місцеве видання "Тиждень", там жінка зустріла своїх знайомих, в компанії яких був професійний водолаз.

"Серед них був професійний водолаз, який запропонував їй спробувати поплавати з аквалангом. У супроводі двох аквалангістів молода жінка опустилася під воду - і в результаті загинула. Разом з нею втопився один з аквалангістів", - йдеться в повідомленні.

Навичок пірнання у Карини не було і, можливо, виникла нестандартна ситуація, страх, які призвели до трагедії.

За попередніми даними, аквалангіст віддав жінці свій балон з повітрям, через те, що в її балоні він вже закінчився. Але щось сталося, і вона не змогла скористатися балоном, щоб вибратися на поверхню. Близько 16 годин 4 липня її тіло знайшли рятувальники, а ввечері з води дістали тіло аквалангіста.

У Сумській обласній раді висловили співчуття рідним і близьким і зазначили, що на держслужбі Карина працював з 2012 року. Свою роботу в Управлінні майном вона почала у 2016 році.

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