У Сумах розробили проект захисних модулів. Дивіться, як вони виглядають (фото і відео)

У Сумах архітектори розробили проект захисних модульних споруд, які можна буде встановлювати на зупинках та місцях скупчення людей. Ці укриття не розраховані для захисту від прямого влучання ракет, але здатні врятувати людей від уламків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію SM Architects у Facebook .

Що відомо про проект "SUMY SHELTER"

"Проблема безпеки в нашому регіоні завжди залишається актуальною, що підтверджується нещодавніми ударами по Сумах та щоденними обстрілами населених пунктів прикордоння. Під час обстрілів кожен зайвий крок на шляху до укриття може коштувати людині життя", - пишуть автори проекту.

Вони додають, що їхня команда провела опитування серед 193 осіб щодо відчуття безпеки серед населення в Сумах. Серед опитуваних 79% відчувають небезпеку під час тривоги, а 75% мають потребу у швидкодоступних укриттях.

"Нашому регіону життєво необхідна надійна система споруд цивільного захисту, і перший крок в цьому напрямку - зведення швидкодоступних модульних захисних споруд на території міста та області", - кажуть архітектори.

Ось так виглядатимуть захисні споруди (фото: Facebook/SM Architects)

Як виглядатимуть захисні модулі

"Мета споруди - не захистити від прямого влучання ракети, а врятувати від уламків, вибухової хвилі та стрілецької зброї. Особливість даного типу укриттів полягає у можливості розташувати їх на поверхні в громадських місцях, що дає змогу містянам в разі небезпеки перейти в безпечне місце за лічені секунди", - пояснюють експерти.

Такі захисні споруди планують розмістити у місцях скупчень людей - зупинках громадського транспорту та громадських місцях. Подібне рішення вже використовується у Дніпрі та в містах Ізраїлю.

Ось так виглядатимуть захисні укриття (скриншот із відео)

Чим особливі такі конструкції

Захисна споруда - це конструкцію із залізобетонних секцій, які виготовляють на заводі, а монтуються уже після доставки на місце.

"Оскільки ми пропонуємо розміщувати ці споруди переважно біля зупинок громадського транспорту, елементи конструкції, такі, як антирикошетні стінки, можна адаптувати для цього простору", - говорять архітектори.

Доступ для маломобільних груп населення забезпечується модульним пандусом, що монтується до секції споруди.

"Укриття мають вписуватись у міський простір, тому ми передбачили можливість монтувати декоративні елементи на зовнішні стіни захисної споруди", - кажуть автори проекту.

Також ці споруди надалі можна буде використовувати як зупинки громадського транспорту, військової фортифікації або садово-паркових меблів.

Орієнтовна ціна модульної захисної споруди на 6 секцій, яка вміщує 12 людей, - 320 000 грн. З оздобленням ціна - 352 600 грн.