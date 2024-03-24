В Сумах разработали проект защитных модулей. Смотрите, как они выглядят (фото и видео)

В Сумах архитекторы разработали проект защитных модульных сооружений, которые можно устанавливать на остановках и местах скопления людей. Эти укрытия не рассчитаны для защиты от прямого попадания ракет, но способны спасти людей от обломков.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию SM Architects в Facebook .

Что известно о проекте "SUMY SHELTER"

"Проблема безопасности в нашем регионе всегда остается актуальной, что подтверждается недавними ударами по Сумах и ежедневными обстрелами населенных пунктов около границы. Во время обстрелов каждый лишний шаг на пути к укрытию может стоить человеку жизни", - пишут авторы проекта.

Они добавляют, что их команда провела опрос среди 193 человек по поводу ощущения безопасности среди населения в Сумах. Среди опрашиваемых 79% испытывают опасность во время тревоги, а 75% нуждаются в быстродоступных укрытиях.

"Нашему региону жизненно необходима надежная система сооружений гражданской защиты, и первый шаг в этом направлении - возведение быстродоступных модульных защитных сооружений на территории города и области", - говорят архитекторы.

Так будут выглядеть защитные сооружения (фото: Facebook/SM Architects)

Как будут выглядеть защитные модули

"Цель сооружения - не защитить от прямого попадания ракеты, а спасти от обломков, взрывной волны и стрелкового оружия. Особенность данного типа укрытий заключается в возможности расположить их на поверхности в общественных местах, что позволяет горожанам в случае опасности перейти в безопасное место за считанные секунды", - объясняют эксперты.

Такие защитные сооружения планируют разместить в местах скоплений людей - остановках общественного транспорта и общественных местах. Подобное решение уже используется в Днепре и городах Израиля.

Вот так будут выглядеть защитные укрытия (скриншот из видео)

Чем особенны такие конструкции

Защитное сооружение - это конструкция из железобетонных секций, которые производятся на заводе, а монтируются уже после доставки на место.

"Поскольку мы предлагаем размещать эти сооружения преимущественно возле остановок общественного транспорта, элементы конструкции, такие как антирикошетные стенки, можно адаптировать для этого пространства", - говорят архитекторы.

Доступ для маломобильных групп населения обеспечивается модульным пандусом, который монтируется в секцию сооружения.

"Укрытие должно вписываться в городское пространство, поэтому мы предусмотрели возможность монтировать декоративные элементы на внешние стены защитного сооружения", - говорят авторы проекта.

Также эти сооружения в дальнейшем можно будет использовать в качестве остановки общественного транспорта, военной фортификации или садово-парковой мебели.

Ориентировочная цена модульного защитного сооружения на 6 секций, которое вмещает 12 человек, - 320 000 грн. С отделкой цена - 352 600 грн.