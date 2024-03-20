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У Бучі збудують найбільший на Київщині ТРЦ. Ось перші фото проекту

Буча, Середа 20 березня 2024 11:12
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У Бучі збудують найбільший на Київщині ТРЦ. Ось перші фото проекту Як виглядатиме новий ТРЦ (фото: facebook.com/buchagolova)
Автор: Василина Копитко

У Бучі на місце зруйнованого росіянами Епіцентру планують збудувати новий ТРЦ "Bucha Gallery", який стане найбільшим на Київщині. У мережі уже показали, як виглядатиме новий центр.

Про це пише РБК-Україна (проект Syler) із посиланням на публікацію мера Бучі Анатолія Федорука у Facebook.

Як виглядатиме новий ТРЦ

"Отак виглядатиме новий Епіцентр "Bucha Gallery" на місці зруйнованого росіянами по вулиці Нове Шосе у Бучі, який планують побудувати до кінця цього року", - написав Федорук.

Він зазначив, що це створить понад 600 робочих місць для жителів громади та більш як 30 мільйонів податків до місцевого бюджету щорічно.

"Загальна площа нового торговельно-розважального центру становитиме 97 тисяч кв. м - він найбільший на Київщині", - додав мер Бучі.

Також він наголосив, що новий формат Епіцентру стане грандіозним проектом у Бучанській громаді і стане ще одним прикладом відродження міста.

У Бучі збудують найбільший на Київщині ТРЦ. Ось перші фото проектуУ Бучі збудують найбільший на Київщині ТРЦ. Ось перші фото проектуУ Бучі збудують найбільший на Київщині ТРЦ. Ось перші фото проектуУ Бучі збудують найбільший на Київщині ТРЦ. Ось перші фото проектуОсь так виглядатиме новий ТРЦ у Бучі (фото: facebook.com/buchagolova)

Відомо також, що у новому ТРЦ також планують:

  • відкриття 10 ресторанів
  • дитячий розважальний центр
  • реалізувати унікальний стиль й дизайн
  • будівництво масштабного паркінгу на 1 052 машиномісць

Читайте також про те, що у Києві хочуть провести реконструкцію громадського простору.

Раніше ми писали про те, що під Києвом "виростуть" два гігантські ТРЦ.

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