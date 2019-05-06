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В Сумах маршрутка сбила насмерть ребенка: все детали (фото)

STYLERПроисшествия    06.05.2019 - 07:52
В Сумах маршрутка сбила насмерть ребенка: все детали (фото)
ДТП в Сумах - маршрутка сбила ребенка (фото: РБК-Украина)

ДТП в Сумах произошло из-за нарушения правил пешеходами

Дорожно-транспортное происшествие в Сумах случилось в воскресенье, 5 мая. Маршрутка сбила 10-летнего мальчика, который скончался на месте. Об этом сообщает издание Sumypost.

Ужасная авария произошла около 15:50 в на улице Богуна, 11, в районе магазина "Веселка". Маршрутное такси №61 совершило смертельный наезд на мальчика недалеко от остановки. По словам очевидцев ребенок вместе с матерью перебегал дорогу в неположенном месте.

В Сумах маршрутка сбила насмерть ребенка: все детали (фото)

ДТП в Сумах - маршрутка сбила ребенка (фото: sumypost.com)

По другим данным мальчик вышел из магазина вместе с братом, на глазах которого и произошла трагедия.

На снимках с места ДТП видно - удар был такой силы, что мальчика даже выбило из кроссовок.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии выясняются.

 

ДТП в Сумах - маршрутка сбила ребенка (фото: sumypost.com)

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