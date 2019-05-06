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У Сумах маршрутка сбила насмерть дитину: всі деталі (фото)

STYLERПодії    06.05.2019 - 07:52
У Сумах маршрутка сбила насмерть дитину: всі деталі (фото)
ДТП у Сумах - маршрутка сбила дитину (фото: РБК-Україна)

ДТП в Сумах сталося через порушення правил пішоходами

Дорожньо-транспортна пригода в Сумах трапилася в неділю, 5 травня. Маршрутка сбила 10-річного хлопчика, який помер на місці. Про це повідомляє видання Sumypost.

Жахлива аварія сталася близько 15:50 в на вулиці Богуна, 11, в районі магазина "Веселка". Маршрутне таксі №61 здійснило смертельний наїзд на хлопчика неподалік зупинки. За словами очевидців дитина разом з матір'ю перебігала дорогу в неналежному місці.

У Сумах маршрутка сбила насмерть дитину: всі деталі (фото)

ДТП у Сумах - маршрутка сбила дитину (фото: sumypost.com)

За іншими даними хлопчик вийшов з магазину разом із братом, на очах якого і сталася трагедія. 

На знімках з місця пригоди видно, що удар був такої сили, що хлопчика навіть вибило з кросівок.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обставини трагедії з'ясовуються.

 

ДТП у Сумах - маршрутка сбила дитину (фото: sumypost.com)

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