У Сумах маршрутка сбила насмерть дитину: всі деталі (фото)

ДТП у Сумах - маршрутка сбила дитину (фото: РБК-Україна)

ДТП в Сумах сталося через порушення правил пішоходами

Дорожньо-транспортна пригода в Сумах трапилася в неділю, 5 травня. Маршрутка сбила 10-річного хлопчика, який помер на місці. Про це повідомляє видання Sumypost.

Жахлива аварія сталася близько 15:50 в на вулиці Богуна, 11, в районі магазина "Веселка". Маршрутне таксі №61 здійснило смертельний наїзд на хлопчика неподалік зупинки. За словами очевидців дитина разом з матір'ю перебігала дорогу в неналежному місці.

ДТП у Сумах - маршрутка сбила дитину (фото: sumypost.com)

За іншими даними хлопчик вийшов з магазину разом із братом, на очах якого і сталася трагедія.

На знімках з місця пригоди видно, що удар був такої сили, що хлопчика навіть вибило з кросівок.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обставини трагедії з'ясовуються.

ДТП у Сумах - маршрутка сбила дитину (фото: sumypost.com)

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