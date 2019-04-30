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В страшном ДТП на Прикарпатье погибла полицейская: все детали (фото)

STYLERПроисшествия    30.04.2019 - 14:52
В страшном ДТП на Прикарпатье погибла полицейская: все детали (фото)
ДТП под Ивано-Франковском (иллюстративное фото: РБК-Украина)

ДТП под Ивано-Франковском унесло жизнь молодой женщины и покалечило ее ребенка и мужа

Дорожно-транспортное происшествие в Ивано-Франковской области произошло вечером 29 апреля в пгт Богородчаны. Водитель BMW X5 не соблюдал дистанцию, превысил скорость и врезался в Renault Kangoo. Сразу же после аварии водитель вылез из побитого авто и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба полиции в области.

От полученных травм 31-летняя пассажирка Renault скончалась по дороге в больницу. Она была жительницей Богородчан и работала в полиции. В аварии также пострадал муж погибшей, который находился за рулем, и их 4-летняя дочь.

В страшном ДТП на Прикарпатье погибла полицейская: все детали (фото)

ДТП под Ивано-Франковском - погибла сотрудница полиции (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Сообщается, что на следующий день, 30 апреля, около 10:00 полицейским удалось разыскать виновника аварии. Им оказался 41-летний житель села Росильная Богородчанского района.

Ребенок и муж погибшей полицейской сейчас находятся в реанимации, где за их жизнь борются медики.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством) УК Украины.

 

ДТП под Ивано-Франковском - погибла сотрудница полиции (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, стало известно о состоянии известной российской певицы МакЅим, которая пострадала после жуткого ДТП.

Ранее мы писали о том, что в ДТП в Киеве погиб водитель Daewoo Nexia, который вышел из авто, чтобы спасти котенка от неминуемой гибели.

К слову, в смертельной аварии под Сумами, которая 21 апреля унесла жизни четырех человек, единственным выжившим оказался 13-летний мальчик.

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