В Сумах и Харькове звучат сирены воздушной тревоги

В Харькове прозвучали звуки сирены. В город летят бомбардировщики. Такая же ситуация и в Сумах - там звучит сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает департамент гражданской защиты.
В случае звука сирены украинцам необходимо срочно проследовать в место укрытия.
Напомним, если вы слышите сирены гражданской обороны, необходимо выключить свет и спуститься в укрытие. В Киеве это, как правило, подвальные помещения, подземные паркинги, переходы и станции метро.
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