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У Сумах і Харкові звучать сирени повітряної тривоги

Автор: Людмила Жукова

У Харкові прозвучали звуки сирени. В місто летять бомбардувальники. Така ж ситуація і в Сумах - там звучить сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту.

У разі звуку сирени українцям необхідно терміново пройти в місце укриття.

Нагадаємо, якщо ви чуєте сирени цивільної оборони, необхідно вимкнути світло і спуститися в укриття. У Києві це, як правило, підвальні приміщення, підземні паркінги, переходи і станції метро.

У Дніпрі розповіли, як місто підготувалося відбивати атаки ворога

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СумиХарків