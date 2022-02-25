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В Днепре рассказали, как город подготовился отбивать атаки врага

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Днепр, Пятница 25 февраля 2022 15:41
В Днепре рассказали, как город подготовился отбивать атаки врага Фото: Днепровский городской совет (gorod.dp.ua)
Автор: Наталия Гурковская

У Днепра надлежащая подготовка, чтобы отразить вражеские нападения. В настоящее время в городе и области продолжается активная запись в ряды терробороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы общественного совета Днепра Геннадия Корбана.

По его словам, желающих много, поэтому процедура была упрощена - тем, кто хочет присоединиться к терробороне, необходимо иметь при себе только паспорт.

Он отметил, что коммунальные службы города системно помогают терробороне.

"Они изготовляют "ежей" - чтобы не пустить танки в город. Изготовляют бетонные блоки, расставляют и выкапывают их под минирование мостов и переездов. Могу точно сказать, с высокой вероятностью, - зайти в город (войскам российских оккупантов, - ред.) будет сложно. Здесь есть подготовка. Так что скорее обойдут, чем войдут", - заявил Корбан.

Зато он призвал днепрянам оставаться в городе, не покидать своих домов и не подкармливать панику в отношении бомбоубежищ и укрытий. Их готовят, но надобности в них пока нет, ведь враг не стреляет по общественным объектам.

"Даже если вы слышите сирену, скорее всего, эти ракеты и пуски идут по военной инфраструктуре. Да, меры безопасности нужно соблюдать. Особенно тем, кто передвигается по улицам. Если в этот момент вы слышите сирену, желательно спрятаться в укрытие", - объяснил Корбан.

Он также отметил, что у украинцев есть уникальная способность сплачиваться во время беды.

"Многие люди проявляют патриотизм. Многие не хотят войны. Не хотят, чтобы наша страна капитулировала - хотя, откровенно говоря, силы не равны", - подытожил председатель громсовета.

Как сообщалось, в Днепре будет создан городской Центр территориальной обороны. Это позволит наладить системную работу органов обороны и безопасности города, военных и гражданских властей.

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