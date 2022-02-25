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В Сумах и Харькове звучат сирены воздушной тревоги

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Пятница 25 февраля 2022 16:35
В Сумах и Харькове звучат сирены воздушной тревоги Фото: В Харькове и Сумах звучат сирены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове прозвучали звуки сирены. В город летят бомбардировщики. Такая же ситуация и в Сумах - там звучит сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты.

В случае звука сирены украинцам необходимо срочно проследовать в место укрытия.

Напомним, если вы слышите сирены гражданской обороны, необходимо выключить свет и спуститься в укрытие. В Киеве это, как правило, подвальные помещения, подземные паркинги, переходы и станции метро.

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