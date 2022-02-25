У Сумах і Харкові звучать сирени повітряної тривоги
Фото: В Харкові і Сумах звучать сирени (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Харкові прозвучали звуки сирени. В місто летять бомбардувальники. Така ж ситуація і в Сумах - там звучить сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє департамент цивільного захисту.
У разі звуку сирени українцям необхідно терміново пройти в місце укриття.
Нагадаємо, якщо ви чуєте сирени цивільної оборони, необхідно вимкнути світло і спуститися в укриття. У Києві це, як правило, підвальні приміщення, підземні паркінги, переходи і станції метро.
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