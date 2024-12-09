Сукня з відкритою спиною та розрізом: дружина Усика зачарувала новими фото

Для нової фотосесії вона вибрала декілька довгих суконь. Одна з них - досить відверта - чорного кольору з відкритою спиною і довгим розрізом збоку.

Катерина Усик на нових фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Таке вбрання дружина українського спортсмена доповнила природним макіяжем та розпущеним волоссям. Від прикрас та взуття вона відмовилася. Вийшов дуже жіночний образ, який підкреслив природну красу та грацію.

Дружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Сукня з розрізом також дозволила Катерині продемонструвати стрункі ноги. Дружина боксера вже повернулася у форму після четвертих пологів. Нагадаємо, на початку 2024 року вона народила доньку Марію.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для другого образу вона вибрала бежеву сукню з довгими рукавами, розшиту намистинами. Свій лук Катерина Усик доповнила чорними слінгбеками з вузьким носком та на високих підборах.

Другий образ дружини Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Що відомо про історію кохання Катерини та Олександра Усика

Дівоче прізвище Катерини - Хмелевська. З Усиком вона познайомилася ще у школі у Сімферополі. До 1999 року майбутній боксер жив на батьківщині матері, у селі Риботин у Чернігівській області, а закінчувати школу приїхав до Криму.

Дружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

В одному з інтерв'ю дружина Усика зазначила, що не думала про серйозні стосунки, а розглядала Олександра як друга. Однак молодик був наполегливим і сказав, що, якщо виграє бій, дівчина має піти з ним на побачення. Так і вийшло, а відносини пари почали стрімко розвиватися.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Пара одружилася в 2009 році в Сімферополі та до 2014 року жила у Криму. Після анексії РФ півострова родина переїхала до Київської області, де боксер збудував будинок.

Дружина українського спортсмена (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Разом вони виховують четверо дітей: 14-річну Єлизавету, 11-річного Кирила, 9-річного Михайла та Марію, якій незабаром виповниться рік.

Катерина Усик із донькою та чоловіком (фото: instagram.com/usyk_kate1505)