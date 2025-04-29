Сукня чи костюм? Андре Тан розкрив секрет, у чому піти на випускний 2025

Засновник бренду ANDRE TAN регулярно розповідає про останні модні тренди. Цього разу він дав поради, у чому піти на випускний бал.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram стиліста.
Асиметрична сукня - це одяг, у якому порушена традиційна симетрія силуету: одна частина має інакший вигляд, ніж інша. Такий крій створює динамічний, цікавий образ і часто використовується у вечірній, коктейльній і подіумній моді.
Тан рекомендує звернути увагу на нерівний поділ, одне оголене плече, сукню із запахом, вирізи тощо.
У чому піти на випускний у школі (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Дизайнер підкреслив, що в трендах - прозорі сукні, але делікатні.
"Легкий шифон, органза або вставки з сітки - має ніжний і не банальний вигляд. Обирайте простий крій і мінімум прикрас - тоді все матиме легкий і святковий вигляд", - зазначив Андре Тан.
Варіанти з прозорою сукнею (фото: instagram.com/andre_tan_official)
А якщо ви хочете виділитися з натовпу, обирайте брючний костюм. Поєднуйте жакет зі штанами або спідницею, грайте з кольорами та аксесуарами, створюючи неповторний образ.
"Брючний костюм + кроп-топ або топ на тонких бретелях. Це сміливо і дуже стильно. Ідеально для тих, хто хоче відчувати себе сильною й особливою", - підкреслив модельєр.
Брючний костюм на випускний (фото: instagram.com/andre_tan_official)
3D-квіти
Об'ємні квіти - ще один великий тренд. Можна обрати сукню з вишивкою, аплікацією або ж із пишними об'ємними квітами.
"Можна обирати сукні з аплікаціями або маленькими вишивками. Такий декор має святковий і незвичний вигляд, але краще не переборщити з квітами", - зазначив Тан.
Сукні з об'ємними деталями в тренді (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Металік у деталях
Також Андре Тан пропонує доповнити образ босоніжками сріблястого кольору, золотистим клатчем або макіяжем з елементами золота, срібла, бронзи.
Елементи образу також важливі (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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