Платье или костюм? Андре Тан раскрыл секрет, в чем пойти на выпускной 2025

Ассиметричное платье

Асимметричное платье - это одежда, в которой нарушена традиционная симметрия силуэта: одна часть выглядит иначе, чем другая. Такой крой создает динамичный, интересный образ и часто используется в вечерней, коктейльной и подиумной моде.

Тан рекомендует обратить внимание на неровный низ, одно оголенное плечо, платье с запахом, вырезы и так далее.



В чем пойти на выпускной в школе (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Прозрачное платье

Дизайнер подчеркнул, что в трендах - прозрачные платья, но деликатные.

"Легкий шифон, органза или вставки из сетки - выглядит нежно и не банально. Выбирайте простой крой и минимум украшений - тогда все будет выглядеть легко и празднично", - отметил Андре Тан.



Варианты с прозрачным платьем (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Брючный костюм и топ

А если вы хотите выделиться из толпы, выбирайте брючный костюм. Сочетайте жакет с брюками или юбкой, играйте с цветами и аксессуарами, создавая неповторимый образ.

"Брючный костюм + кроп-топ или топ на тонких бретелях. Это смело и очень стильно. Идеально для тех, кто хочет чувствовать себе сильной и особенной", - подчеркнул модельер.



Брючный костюм на выпускной (фото: instagram.com/andre_tan_official)

3D-цветы

Объемные цветы являются еще одним большим трендом. Можно выбрать платье с вышивкой, аппликацией или же с пышными объемными цветами.

"Можно выбирать платья с аппликациями или маленькими вышивками. Такой декор выглядит празднично и необычно, но лучше не переборщить с цветами", - отметил Тан.



Платья с объемными деталями в тренде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Металлик в деталях

Также Андре Тан предлагает дополнить образ босоножками серебристого цвета, золотистым клатчем или макияжем с элементами золота, серебра, бронзы.



Элементы образа также важны (фото: instagram.com/andre_tan_official)