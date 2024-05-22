Сукня Андре Тана засвітилась на Каннському фестивалі: ось, як вона виглядає
Андре Тан відомий на весь світ український дизайнер, речі якого, дуже полюбилися закордонним зіркам. Наприклад, Сільва Даян засвітила сукню дизайнера на Каннському кінофестивалі.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис дизайнера.
Сільва Даян вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю у сукні Андре Тана
На Каннському фестивалі ми вже побачили багато краси та вишуканих зіркових образів. І варто зауважити, що не обійшлося без розкішних суконь від українських дизайнерів.
Так, наприклад, засновниця Beverly Hills Beauty International Group Сільва Даян засвітилась на червоному хіднику у Каннах у сукні від Андре Тана.
Зірка вибрала чорну сукню з бантом українського виробництва. Дизайнер спеціально створив оксамитовий образ для Сільви, яка зачарувала червону доріжку.
"Чорний оксамит, витончений крій та елегантний силует підкреслили важливість моменту та бездоганну красу Сільви", - коментує свій витвір Андре Тан.
Сільва Даян у сукні від Андре Тана (фото: Getty images)
Сукня має відкриті плечі та цікаві рукави у формі великого банта, що є трендом цього сезону. Свій розкішний оксамитовий образ вона доповнила намистом та зав’язала волосся у низький хвіст.
Ймовірно, Сільва Даян не просто так вибрала витвір мистецтва від українського дизайнера, адже вона виросла в Україні, хоча і народилася у Вірменії. Тому у жінки є свої мотиви обирати наших творців.
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