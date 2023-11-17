У сукні з екстремальним декольте. Колишня Кличка здивувала фанів сексуальним образом для журналу (фото)
Екснаречена колишнього боксера Володимира Кличка, американська акторка Гейден Панеттьєрі, спокусливо показала груди у новій фотосесії для глянцю. Відповідними світлинами вона поділилася у своїх соцмережах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки серіалу "Герої".
Гейден Панеттьєрі блиснула пишними формами
На нових кадрах знаменитість, яка рідно знімається у фотосесіях і з’являється на публіці, позувала у декількох сукнях, одна з яких була з глибоким декольте.
"Було так весело зніматися для обкладинки журналу IRK, який уже вийшов!" - підписала світлини Гейден.
Гейден Панеттьєрі (фото: instagram.com/haydenpanettiere)
Реакція фанів
Прихильники акторки схвалили її яскраві образи та засипали свого кумира позитивними коментарями.
- Королева, як завжди, виглядає казково
- Дивовижно! Завжди сяє красою
- Гайден Панеттьєрі - моя улюблена актриса всіх часів і народів
- Ми дуже за тобою скучили
- Ну дуже гаряче
Гейден Панеттьєрі (фото: instagram.com/haydenpanettiere)
Нагадаємо, що Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі були разом впродовж семи років.
У 2014-му акторка народила коханому доньку, а у 2018-му вони розійшлися і скасували заручини.
Дівчинка поїхала з батьком до України. Та з початком повномасштабного вторгнення РФ до України Гайден розповіла, що її донька перебуває в іншій країні і їй нічого не загрожує.
Володимир Кличко з колишньою нареченою і донькою (фото: instagram.com/klitschko)