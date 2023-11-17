В платье с экстремальным декольте. Бывшая Кличко удивила фанов сексуальным образом для журнала (фото)
Экс-невеста бывшего боксера Владимира Кличко, американская актриса Гейден Панеттьери, соблазнительно показала грудь в новой глянцевой фотосессии. Соответствующими фотографиями она поделилась в своих соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды сериала "Герои".
Хейден Панеттьери сверкнула пышными формами
На новых кадрах знаменитость, которая редко снимается в фотосессиях и появляется на публике, позировала в нескольких платьях, одно из которых было с глубоким декольте.
"Было так весело сниматься для обложки уже вышедшего журнала IRK!" - подписала фотографии Гейден.
Гейден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenpanettiere)
Реакция фанатов
Поклонники актрисы одобрили ее яркие образы и засыпали своего кумира положительными комментариями.
- Королева, как обычно, выглядит сказочно
- Удивительно! Всегда сияет красотой
- Гайден Панеттьери - моя любимая актриса всех времен и народов
- Мы очень по тебе соскучились
- Ну очень горячо
Гейден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenpanettiere)
Напомним, что Владимир Кличко и Гайден Панеттьери были вместе на протяжении семи лет.
В 2014-м актриса родила любимому дочь, а в 2018-м они разошлись и отменили помолвку.
Девочка уехала с отцом в Украину. Но с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Гайден рассказала, что ее дочь находится в другой стране, и ей ничего не угрожает.
Владимир Кличко с бывшей невестой и дочерью (фото: instagram.com/klitschko)