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В платье с экстремальным декольте. Бывшая Кличко удивила фанов сексуальным образом для журнала (фото)

Пятница 17 ноября 2023 20:55
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В платье с экстремальным декольте. Бывшая Кличко удивила фанов сексуальным образом для журнала (фото) Гейден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenpanettiere)
Автор: Иванна Пашкевич

Экс-невеста бывшего боксера Владимира Кличко, американская актриса Гейден Панеттьери, соблазнительно показала грудь в новой глянцевой фотосессии. Соответствующими фотографиями она поделилась в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды сериала "Герои".

Хейден Панеттьери сверкнула пышными формами

На новых кадрах знаменитость, которая редко снимается в фотосессиях и появляется на публике, позировала в нескольких платьях, одно из которых было с глубоким декольте.

"Было так весело сниматься для обложки уже вышедшего журнала IRK!" - подписала фотографии Гейден.

В платье с экстремальным декольте. Бывшая Кличко удивила фанов сексуальным образом для журнала (фото)

В платье с экстремальным декольте. Бывшая Кличко удивила фанов сексуальным образом для журнала (фото)В платье с экстремальным декольте. Бывшая Кличко удивила фанов сексуальным образом для журнала (фото)В платье с экстремальным декольте. Бывшая Кличко удивила фанов сексуальным образом для журнала (фото)В платье с экстремальным декольте. Бывшая Кличко удивила фанов сексуальным образом для журнала (фото)

Гейден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Реакция фанатов

Поклонники актрисы одобрили ее яркие образы и засыпали своего кумира положительными комментариями.

  • Королева, как обычно, выглядит сказочно
  • Удивительно! Всегда сияет красотой
  • Гайден Панеттьери - моя любимая актриса всех времен и народов
  • Мы очень по тебе соскучились
  • Ну очень горячо

В платье с экстремальным декольте. Бывшая Кличко удивила фанов сексуальным образом для журнала (фото)

Гейден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Напомним, что Владимир Кличко и Гайден Панеттьери были вместе на протяжении семи лет.

В 2014-м актриса родила любимому дочь, а в 2018-м они разошлись и отменили помолвку.

Девочка уехала с отцом в Украину. Но с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Гайден рассказала, что ее дочь находится в другой стране, и ей ничего не угрожает.

В платье с экстремальным декольте. Бывшая Кличко удивила фанов сексуальным образом для журнала (фото)

Владимир Кличко с бывшей невестой и дочерью (фото: instagram.com/klitschko)

Недавно Тина Кароль показала спектр эмоций на горячих черно-белых фото.

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