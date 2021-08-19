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"Сухой" фонтан и сакуры: показали, как в Киеве изменится площадь возле метро "Арсенальная" (фото)

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Киев, Четверг 19 августа 2021 15:22
"Сухой" фонтан и сакуры: показали, как в Киеве изменится площадь возле метро "Арсенальная" (фото) Как будет выглядеть площадь возле метро "Арсенальная" в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В центре Киева продолжают реконструкцию Арсенальной площади. Сейчас происходит установка фонтана и высаживание аллей сакур.

Об этом сообщает прессслужба КГГА.

Так, сейчас завершены реставрационные работы в здании бывшей военной комендатуры.

По словам заместителя городского головы Киевского городского совета Владимира Бондаренко, сейчас происходит реконструкция площади вокруг станции метро "Арсенальная". Впоследствии начнут возведение так называемого "сухого" фонтана за павильоном метро, а также будет высажена аллея сакур.

Также в начале июля возле станции метро заработала многофункциональная площадь с зоной коворкинга.

Также заместитель добавил, что в проекте предусмотрено создание безбарьерного пространства, озеленение территории перед входом в здание станции метро и обновление уличного освещения.

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Площадь в Киеве возле метро "Арсенальная" (фото: kyivcity.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в самую красивую станцию метро Киева запустили дрон. Видео захватывает дух.

Так же, как в метро Киева работает гермозатвор на случай ядерной войны или наводнения.

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