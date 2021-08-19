"Сухий" фонтан та сакури: показали, як у Києві зміниться площа біля метро "Арсенальна" (фото)

У центрі Києва продовжують реконструкцію Арсенальної площі. Зараз відбувається встановлення фонтану та висаджування алей сакур.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, наразі завершені реставраційні роботи в будівлі колишньої військової комендатури.

За словами заступника міського голови Київської міської ради Володимира Бондаренка, наразі відбувається реконструкція площі навколо станції метро "Арсенальна". Згодом почнуть зведення так званого "сухого" фонтану за павільйоном метро, а також буде висаджено алею сакур.

Також на початку липня біля станції метро запрацювала багатофункціональна площа з зоною коворкінгу.

Також заступник додав що у проєкті передбачено створення безбар’єрного простору, озеленення території перед входом у будівлю станції метро та оновлення вуличного освітлення.

Площа у Києві біля метро "Арсенальна" (фото: kyivcity.gov.ua)