Сухість шкіри та постійне відчуття голоду можуть бути сигналами певних дефіцитів

Недостатня кількість жирів у раціоні може проявлятися через різні сигнали від тіла. Дієтолог назвала кілька ознак організму, які варто вчасно розпізнати.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому жири важливі для організму та з яких продуктів можна їх отримати.

Які жири необхідні організму

Важливо пам'ятати, що не всі жири однакові. Деякі жири корисніші, ніж інші, і можуть навіть сприяти зміцненню здоров'я.

Харчові жири, також відомі як жирні кислоти, можна знайти в продуктах харчування як рослин, так і тварин.

Деякі функції організму також залежать від наявності жиру. Наприклад, деяким вітамінам потрібно жир, щоб він міг розчинятися в кровотоці і забезпечувати організм поживними речовинами. Надлишок калорій в результаті вживання занадто великої кількості жирів будь-якого типу може привести до збільшення ваги.

Організму потрібні жири, що походять з рослин, риби, водоростей і тварин. Найменше має бути тваринних жирів, найбільше - рослинних.

Ознаки нестачі жирів

Суха шкіра та ламке волосся

За словами дієтолога Ольги Безуглої, жири потрібні для підтримки здоровʼя шкіри та волосся. Їх нестача може викликати сухість, лущення, випадіння волосся чи втрату його блиску.

Проблеми з гормонами

Жири беруть участь у виробництві статевих гормонів. Недостатнє їх споживання може призвести до порушення менструального циклу, погіршення настрою або навіть безсоння.

Відчуття постійного голоду

Жири допомагають довше почуватися ситим. Якщо ви часто голодні навіть після їжі, це може бути ознакою того, що раціон недостатньо збалансований.

Зниження концентрації

Мозок потребує жирів для нормального функціонування. Їх нестача може проявлятися у вигляді погіршення памʼяті, "туманності" в голові чи проблем із концентрацією.

Слабкість і втома

Жири є джерелом енергії. Якщо їх недостатньо, організму може бракувати "палива", що призводить до занепаду сил.

Проблеми зі засвоєнням вітамінів

Важливо, якщо у вас дефіцит жиророзчинних вітамінів (A, D, E, K), це може бути пов'язано з нестачею жирів у раціоні.

Необхідно додати до свого раціону корисні жири: наприклад, ложку оливкової олії до салату, авокадо на тост, жменю горіхів або шматочок жирної риби.

"Слухайте своє тіло - воно часто дає зрозуміти, коли чогось бракує", - додала експерт.