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В Киеве 24-25 мая ожидаются грозы

Новости » Общество    24.05.2019 - 15:05
В Киеве 24-25 мая ожидаются грозы
Иллюстративное фото (УНИАН)

24 мая во второй половине дня в столице ожидается гроза, а 25 мая - грозы и шквальный ветер

Погода в Киеве: сегодня во второй половине дня ожидается гроза, а завтра, 25 мая, прогнозируются грозы в течение дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА). 

Также в субботу днем возможны шквалы ветра до 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Управление по вопросам гражданской защиты напоминает основные правила поведения во время грозы.

На природе следует:

  • спуститься в низину;
  • отойти от поодиноких деревьев, столбов, вышек;
  • отойти подальше от водоемов;
  • на открытой местности спрятаться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
  • снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя;
  • если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
  • в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя:

  • прятаться под очень высокими деревьями;
  • сидеть на полянах;
  • прятаться под скалами;
  • идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
  • купаться.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что  в течение субботы и воскресенье, 25 и 26 мая, ожидается дождливая погода по всей территории страны, температура воздуха составит до +26. 

В Киеве 25 мая дожди, грозы, при грозах - порывистый ветер, вероятен локально град. В воскресенье, 26 мая, местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в столице +23 - +25 градусов.

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