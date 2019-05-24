В Киеве 24-25 мая ожидаются грозы

24 мая во второй половине дня в столице ожидается гроза, а 25 мая - грозы и шквальный ветер
Погода в Киеве: сегодня во второй половине дня ожидается гроза, а завтра, 25 мая, прогнозируются грозы в течение дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Также в субботу днем возможны шквалы ветра до 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Управление по вопросам гражданской защиты напоминает основные правила поведения во время грозы.
На природе следует:
Во время грозы нельзя:
"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в течение субботы и воскресенье, 25 и 26 мая, ожидается дождливая погода по всей территории страны, температура воздуха составит до +26.
В Киеве 25 мая дожди, грозы, при грозах - порывистый ветер, вероятен локально град. В воскресенье, 26 мая, местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в столице +23 - +25 градусов.