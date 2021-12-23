Судья "МастерШеф" представил рецепт домашнего майонеза: просто и вкусно

Для приготовления вам понадобятся:

Яйцо 2 штуки

Растительное масло 250 граммов

Горчица две чайные ложки

Лимонный сок 1 ст. л

Сахар 0,5 ч.л

Соль 0,5 ч.л

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Яйца разбейте в высокую узкую емкость. Для этого вам отлично подойдет мерный стакан от блендера. Влейте туда масло, добавьте горчицу, соль, сахар. Поставьте ножи блендера прямо на желтки и взбивайте, не двигаясь.

Вы увидите, что начнет образовываться густой майонез. Продолжайте взбивать и в конце добавьте лимонный сок. Если нужно вкус еще довести горчицей и солью - доводите.