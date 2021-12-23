Судья "МастерШеф" представил рецепт домашнего майонеза: просто и вкусно

Новый год уже совсем скоро и многие украинцы будут готовить на праздничный стол популярный салат Оливье. Майонез к нему можно сделать и дома.
Рецептом поделился судья шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво.
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Яйца разбейте в высокую узкую емкость. Для этого вам отлично подойдет мерный стакан от блендера. Влейте туда масло, добавьте горчицу, соль, сахар. Поставьте ножи блендера прямо на желтки и взбивайте, не двигаясь.
Вы увидите, что начнет образовываться густой майонез. Продолжайте взбивать и в конце добавьте лимонный сок. Если нужно вкус еще довести горчицей и солью - доводите.
Как мы ранее писали, кулинар дал рецепт сельди под шубой без майонеза.