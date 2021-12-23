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Суддя "МастерШеф" представив рецепт домашнього майонезу: просто і смачно

Автор: Styler

Новий рік вже зовсім скоро і багато українців готуватимуть на святковий стіл популярний салат Олів'є. Майонез до нього можна зробити і вдома.

Рецептом поділився суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.

Для приготування вам знадобляться:

  • Яйце 2 штуки
  • Рослинна олія 250 грамів
  • Гірчиця дві чайні ложки
  • Лимонний сік 1 ст. л
  • Цукор 0,5 ч. л
  • Сіль 0,5 ч. л

Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.

Яйця розбийте в високу вузьку ємність. Для цього вам відмінно підійде мірний стакан від блендера. Влийте туди масло, додайте гірчицю, сіль, цукор. Поставте ножі блендера прямо на жовтки й збивайте, не рухаючись.

Ви побачите, що почне утворюватися густий майонез. Продовжуйте збивати і в кінці додайте лимонний сік. Якщо потрібно смак ще довести гірчицею і сіллю - доводьте.

Як зробити майонез вдома (фото: freepic.com)

Як ми раніше писали, кулінар дав рецепт оселедця під шубою без майонезу.

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рецепт