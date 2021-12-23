Суддя "МастерШеф" представив рецепт домашнього майонезу: просто і смачно

Для приготування вам знадобляться:

Яйце 2 штуки

Рослинна олія 250 грамів

Гірчиця дві чайні ложки

Лимонний сік 1 ст. л

Цукор 0,5 ч. л

Сіль 0,5 ч. л

Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.

Яйця розбийте в високу вузьку ємність. Для цього вам відмінно підійде мірний стакан від блендера. Влийте туди масло, додайте гірчицю, сіль, цукор. Поставте ножі блендера прямо на жовтки й збивайте, не рухаючись.

Ви побачите, що почне утворюватися густий майонез. Продовжуйте збивати і в кінці додайте лимонний сік. Якщо потрібно смак ще довести гірчицею і сіллю - доводьте.

Як зробити майонез вдома (фото: freepic.com)