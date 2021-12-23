Суддя "МастерШеф" представив рецепт домашнього майонезу: просто і смачно

Новий рік вже зовсім скоро і багато українців готуватимуть на святковий стіл популярний салат Олів'є. Майонез до нього можна зробити і вдома.
Рецептом поділився суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.
Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.
Яйця розбийте в високу вузьку ємність. Для цього вам відмінно підійде мірний стакан від блендера. Влийте туди масло, додайте гірчицю, сіль, цукор. Поставте ножі блендера прямо на жовтки й збивайте, не рухаючись.
Ви побачите, що почне утворюватися густий майонез. Продовжуйте збивати і в кінці додайте лимонний сік. Якщо потрібно смак ще довести гірчицею і сіллю - доводьте.
Як зробити майонез вдома (фото: freepic.com)
Як ми раніше писали, кулінар дав рецепт оселедця під шубою без майонезу.