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Судья МастерШеф поделился рецептом свиных ребрышек барбекью: у вас потекут слюнки

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Понедельник 22 ноября 2021 15:41
Судья МастерШеф поделился рецептом свиных ребрышек барбекью: у вас потекут слюнки Фото: Рецепт свиных ребрышек от Эктора Хименеса-Браво (pixabay.com)
Автор: Styler

Свиные ребра в духовке - блюдо, которое знакомо и любимо многими. Судья шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить это мясо по его рецепту.

Им он поделился в своем Instagram.

Если выбрать хороший соус к ребрам - они получатся изумительно.

Ингредиенты:

  • Ребра свиные - 1 кг
  • Коричневый сахар
  • копченая паприка
  • чеснок гранулированный

Ребра нужно хорошо помыть, очистить от пленки на внутренней стороне. Маринад считаем столовыми ложками в соотношении: 3:2:1.

Смешиваем маринад в одной емкости, подготовленные ребра хорошенько обваливаем и смазываем смесью, и отправляем мариноваться на 12-24 часа в холодильник.

Если у вас несколько полосок ребер — каждое отдельно замотайте в прочную фольгу так, чтобы жир не вытек и все соки остались внутри.

Запекайте в духовке при 180 градусах 1,5-2 часа. После этого достаем ребра, смазываем хорошенько качественным соусом BBQ и посыпаем зеленым луком!

Напомним, что Эктор Хименес-Браво поделился рецептом морковного пирога.

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Эктор Хименес-Браво
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