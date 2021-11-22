Суддя МастерШеф поділився рецептом свинячих реберець: у вас потечуть слинки
Свинячі ребра в духовці - блюдо, яке знайоме і улюблене багатьма. Суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати це м'ясо за його рецептом.
Ним він поділився у своєму Instagram.
Якщо вибрати хороший соус до ребер - вони вийдуть дивовижно.
Інгредієнт:
- Ребра свинячі - 1 кг
- Коричневий цукор
- копчена паприка
- часник гранульований
Ребра потрібно добре помити, очистити від плівки на внутрішній стороні. Маринад важимо столовими ложками в співвідношенні: 3: 2: 1.
Змішуємо маринад в одній ємності, підготовлені ребра гарненько обвалюємо і змащуємо сумішшю, і відправляємо маринуватися на 12-24 години в холодильник.
Якщо у вас кілька смужок ребер - кожне окремо замотайте в міцну фольгу так, щоб жир не витік і все соки залишилися всередині.
Запікайте в духовці при 180 градусах 1,5-2 години. Після цього дістаємо ребра, змащуємо гарненько якісним соусом і посипаємо зеленою цибулею!