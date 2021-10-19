Эктор Хименес-Браво поделился рецептом морковного пирога: осенний и такой уютный

Осень - время для уютных чаепитий дома. Испеките морковный пирог по рецепту Эктора Хименеса-Браво.

Его рецепт он опубликовал на своей странице в Instagram.

Для приготовления пирога вам понадобятся

Сахар — 100 гр.

Сахар тростниковый — 100 гр.

Масло растительное — 150 гр.

Ванильный экстракт – 2 гр.

Яйцо — 5 шт.

Мука — 160 гр.

Разрыхлитель — 2 гр.

Корица — 2 гр.

Натертая морковь — 120 гр.

Крем-сыр — 450 гр.

Сгущенка — 100 гр.

Орех грецкий — 20 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

Смешайте обычный сахар, тростниковый сахар, растительное масло, ванильный экстракт и 5 яиц. Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и корицей.

Перемешайте до однородности и добавьте натертую морковь. Вылейте в форму на пергамент и запекайте 35-40 минут.



Приготовьте крем

Крем-сыр смешайте со сгущенкой и активно взбейте до однородности.

Покройте сырной массой остывший морковный бисквит и оставьте в холодильнике на 1 час. Сверху украсьте нарезанными грецкими орехами и готово! Приятного аппетита!