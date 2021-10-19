Эктор Хименес-Браво поделился рецептом морковного пирога: осенний и такой уютный
Морковный пирог от Эктора Хименеса-Браво (pixabay.com)
Осень - время для уютных чаепитий дома. Испеките морковный пирог по рецепту Эктора Хименеса-Браво.
Его рецепт он опубликовал на своей странице в Instagram.
Для приготовления пирога вам понадобятся
- Сахар — 100 гр.
- Сахар тростниковый — 100 гр.
- Масло растительное — 150 гр.
- Ванильный экстракт – 2 гр.
- Яйцо — 5 шт.
- Мука — 160 гр.
- Разрыхлитель — 2 гр.
- Корица — 2 гр.
- Натертая морковь — 120 гр.
- Крем-сыр — 450 гр.
- Сгущенка — 100 гр.
- Орех грецкий — 20 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
Смешайте обычный сахар, тростниковый сахар, растительное масло, ванильный экстракт и 5 яиц. Добавьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и корицей.
Перемешайте до однородности и добавьте натертую морковь. Вылейте в форму на пергамент и запекайте 35-40 минут.
Приготовьте крем
Крем-сыр смешайте со сгущенкой и активно взбейте до однородности.
Покройте сырной массой остывший морковный бисквит и оставьте в холодильнике на 1 час. Сверху украсьте нарезанными грецкими орехами и готово! Приятного аппетита!