Суддя шоу "МастерШеф" заговорив про усиновлення дитини (відео)

Чому Ярославський хоче стати батьком

Під час спілкування з журналісткою шеф-кухар зізнався, чи міг би він зустрічатися з жінкою, у якої є діти. Як виявилося, Ярославський дуже хоче стати батьком, але розуміє, що нині на це у нього не вистачить часу.

Нині серце Ярославського вільне (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

"Я ніколи не думав про саме стосунки, але я думав про дитину, що я дуже хотів би дитину мати. Але, можливо, не зараз. Тому що в мене не вистачає часу на мене і на моїх близьких.

Я розумію, що я просто не можу дати велику частину часу, яку я маю дати дитині. Я хотів би всиновити когось. Тобто я розумію, що моє бажання мати дитину - це бажання віддати досвід і любов, яка в мене є", - зізнався Ярославський.

За словами судді шоу "МастерШеф", він не має принципової позиції щодо того, чи мають діти бути його кровними спадкоємцями. При цьому Ярославський не став приховувати, що дуже хоче подарувати свою любов тим, кому це потрібно.

Ярославський не приховує, що хоче стати батьком (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

"У мене зовсім немає відчуття, що це має бути моя якась там кров. Я вже розумію, що є зараз дуже багато дітей. Я розумію, що вже є хтось, хто потребує цієї любові. А в мене є потреба віддати цю любов", - додав суддя шоу "МастерШеф".

Окрім цього, кулінар висловився й на іншу тему. Він зазначив, що розуміє - усиновити дитину без дружини не зможе. Ярославський не заперечує, що родина має бути повною.

"Давай чесно казати. Я розумію, що для цього треба дуже багато часу. І звісно, як мене вчив батько, сім'я для дитини має бути повноцінною. Я це все розумію, просто такий графік насправді, що в мене добре, що хтось приходить і допомагає поливати квіти", - пояснив кулінар.