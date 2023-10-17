Суддя проекту "МастерШеф" розповіла про брата з РФ: "випускає ракети на бабусю"

Що відомо про брата

За словами Мартиновської, на початку повномасштабного російського вторгнення її батько намагався достукатися до родича та розповісти всю правду, проте це не дало жодних результатів.

Зокрема, вони вирішили не витрачати сил, адже рідня зірки їм не вірила і надалі продовжує допомагати армії РФ.

"Спочатку батько мій щось дзвонив, намагався докричатися, що як так, тут же твоя бабуся живе, а ти на неї випускаєш ракети. Потім зрозуміли, що немає сенсу витрачати на це якісь емоції, сльози та час на обговорення", - сказала вона.

Вона додала, що повністю перестала спілкуватися з ріднею. До того ж у неї зараз відчуття, що їх ніколи і не було.

Ольга Мартиновська (скриншот: youtube.com)

Чим відома Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська народилася та навчалась у Миколаєві. Під час навчання в університеті отримала запрошення з Франції та 3 роки жила там. Стажування проходило на виноградниках з виробництва вин.

Проїздивши туди кілька років поспіль, вона зуміла вивчити мову і з легкістю вступила до французького інституту на філологічний факультет. Усе це робила для того, щоб здійснити свою мрію і вступити до кулінарного навчального закладу.

До участі у 3 сезоні кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська працювала флористкою, менеджеркою у банку і офіціанткою на урочистих подіях у Франції.

Після перемоги в кулінарному шоу їй вдалося втілити свою мрію і вивчитися у кулінарній школі Le Cordon Bleu у Франції. Ольга була першою в рейтингу свого випуску.

Відомо, що в Ольги є дочка Віра. На початку 2020 Ольга розлучилася з чоловіком Іваном Кобцем, хоча до цього вони не жили разом вже 2 роки.

Ольга Мартиновська (фото: instagram.com/olga_martynovska)