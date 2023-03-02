Рецепт фаршированого перцю "під вино" від зірки МастерШеф

Фаршировані перці – це класична страва болгарської, молдавської, румунської, азербайджанської, грузинської та української кухні. Зірка шоу МастерШеф Ольга Мартиновська поділилася своїми секретами приготування цієї страви.

Покроковий рецепт розмістили на сторінці МастерШеф у Instagram.

Що вам знадобиться:

Перці сорту краплі різного розміру – 3 шт.

Оливкова олія – 2 ст. ложки

Чебрець

Для начинки 1 варіант:

вершковий сир – 2 ст. ложки

Тунець в олії – 2 ст. ложки

Лимонний сік – 1 ч. ложка

Сіль - щіпка

Орегано чи кінза

Для начинки 2 варіант:

Фета – 2 ст. ложки

Суміш спецій: в'ялені томати, часник, чорний перець, сіль, листя свіжого чебрецю

Для начинки 3 варіант:

хумус (краще домашній) густий

Оливкова олія

Зіра

Шавлія свіжа

Лимонний сік

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати перці. Їх потрібно помити, покласти на деко. Полити оливковою олією, посипати чебрецем і запекти в духовці 10-12 хвилин при температурі 180 градусів.

Потім їх потрібно остудити та зняти шкірку. Насіння дістати ложкою і зберегти цілісність овочів.

Далі потрібно приготувати начинку. У першому та другому варіанті потрібно змішати всі інгредієнти до отримання однорідної маси. Попередньо фету треба розім'яти вилкою.

Інгредієнти у третьому варіанті потрібно перемішати між собою ложкою.

За допомогою двох ложок потрібно обережно покласти начинку в перці. Потім посипати їх ароматними травами, додати пару крапель оливкової олії.

Вчорашній хліб нарізати скибочками, змастити оливковою олією та натерти часником. Приготувати грінку на сковороді гриль.