Судья проекта "МастерШеф" рассказала о брате из РФ: "выпускает ракеты на бабушку"

Что известно о брате

По словам Мартыновской, в начале полномасштабного российского вторжения ее отец пытался достучаться до родственника и рассказать всю правду, однако это не дало никаких результатов.

В частности, они решили не тратить сил, ведь родня звезда им не верила и в дальнейшем продолжает помогать армии РФ.

"Сначала отец мой что-то звонил, пытался докричаться, что как так, тут же твоя бабушка живет, а ты на нее выпускаешь ракеты. Потом поняли, что нет смысла тратить на это какие-то эмоции, слезы и время на обсуждение", - сказала она.

Она добавила, что полностью перестала общаться с родней. К тому же у нее сейчас чувство, что их никогда и не было.

Ольга Мартыновская (скриншот: youtube.com)

Чем известна Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская родилась и училась в Николаеве. Во время учебы в университете получила приглашение из Франции и три года жила там. Стажировка проходила на виноградниках по производству вин.

Проезжая туда несколько лет подряд, она сумела выучить язык и с легкостью поступила во французский институт на филологический факультет. Все это делала для того, чтобы осуществить свою мечту и поступить в кулинарное учебное заведение.

До участия в 3-м сезоне кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская работала флористкой, менеджером в банке и официанткой на торжественных событиях во Франции.

После победы в кулинарном шоу ей удалось реализовать свою мечту и выучиться в кулинарной школе Le Cordon Bleu во Франции. Ольга была первой в рейтинге своего выпуска.

Известно, что у Ольги есть дочь Вера. В начале 2020 года Ольга развелась с мужем Иваном Кобцем, хотя до этого они не жили вместе уже 2 года.

Ольга Мартыновская (фото: instagram.com/olga_martynovska)