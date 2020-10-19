Суд запретил упоминать Медведчука в книге про Стуса: Украина 21-го века

Решением Дарницкого районного суда Киева автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани обязан удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке. Также в суде запретили к продаже печатного тиража, в котором нарушаются "неимущественные права" Медведчука. Возмущение решением суда высказал сам автор книги, а также известный активист Александр Иванов.

В своем Facebook Вахтанг Кипиани пишет, что теперь ему запрещено упоминать имя Медведчука "всуе".

"Именем Украины". Судья Заставенко решила, что 6 эпизодов книги "Дело Василия Стуса" является ложью. Два смешных момента - не могу теперь вспоминать всуе тов. Медведчука, но называть "сыном полицейского" можно", - написал Кипиани, прикрепив решение суда.

Решение суда по книге "Дело Василия Стуса" (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

Основатель организации "Переходь на українську" также выступил с критикой цензуры.

"Суд запретил упоминать Медведчука в книге "Дело Василия Стуса". Нереализованный тираж запрещен к продаже. Это - цензура в независимой Украине в 21 веке", - написал Александр Иванов.

Мирный митинг возле здания суда (фото: facebook.com/oleknsandr.ivanov)

Так, суд обязал Кипиани, ООО "Виват" удалить из книги "Дело Василия Стуса" информацию о личности Виктора Медведчука. Запретить Кипиани и ООО "Виват" распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука. В частности, суд признал недостоверными и нарушающими личные неимущественные права Медведчука, несколько фраз из книги.

Суд также запретил распространять информацию, связанную с книгой, в СМИ, на радио, телевидении и в интернете, а также использовать информацию, содержащуюся в конкретных разделах книги и позволяющую идентифицировать Виктора Медведчука как персонажа произведения.

Судья постановила взыскать с Кипиани и ООО "Виват" в пользу Медведчука судебный сбор по 768,4 гривны с каждого.

После того как Дарницкий районный суд Киева запретил распространять книгу историка и журналиста Вахтанга Кипиани о выдающемся украинском поэте Василии Стусе, где упоминается его тогдашний адвокат, а ныне нардеп от ОПЗЖ и кум президента России Виктор Медведчук, люди раскупили весь имеющийся тираж. Об этом в Facebook сообщила представительница издательства Vivat Екатерина Аврамчук.

Она отметила, что в целом в продаже было около 20 000 экземпляров, их раскупили за считанные минуты. Аврамчук подчеркнула, что проданные экземпляры у покупателей не будут изымать.

Напомним, что ранее жена Медведчука стала владелицей строительной фирмы в Москве.

Ранее журналисты "Схем" рассказывали, что нефтеперерабатывающие компании семейства поставляют нефтепродукты в Крым, а также в США через швейцарскую фирму-посредника.