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Жена Медведчука стала владелицей строительной фирмы в Москве, - "Схемы"

Украина, Четверг 24 сентября 2020 16:04
Жена Медведчука стала владелицей строительной фирмы в Москве, - "Схемы"
Фото: Виктор Медведчук (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Жена нардепа и лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука Оксана Марченко стала владелицей строительной фирмы в Москве.

Об этом сообщается в материале журналистов программы "Схемы".

По данным реестра юридических лиц России, 11 сентября компания "Юг Энерго", которая контролируется Оксаной Марченко, стала единоличным владельцем компании "НЗНП Инжиниринг", которая зарегистрирована в Москве 1 апреля этого года. Основным направлением работы фирмы указана "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика".

В августе 2020 года эта фирма стала членом "Ассоциации проектировщиков Южного округа". В этот округ входит Ростовская область, в которой находится завод, принадлежащий Марченко.

Часть названия строительной фирмы "НЗНП" созвучно с названиями других структур, принадлежащих семье Медведчука, и занимающихся добычей и переработкой нефтепродуктов - "НЗНП Трейд", ТД "НЗНП", "Югтранс-НЗНП".

Медведчук в 2018 году рассказывал, что формально бизнесом в России владеет его жена, чтобы обойти американские санкции в отношении него. Управлением же занимается сам политик.

Ранее журналисты "Схем" рассказывали, что нефтеперерабатывающие компании семейства поставляют нефтепродукты в Крым, а также в США через швейцарскую фирму-посредника. При том, что США запретила экспорт нефте и газопродуктов из России.

Также в сентябре журналисты Bihus.info обнаружили у Медведчука землю и недвижимость в Болгарии на сумму в 19 миллионов евро.

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