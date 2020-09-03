Завод жены Медведчука поставляет дизтопливо в Крым, - "Схемы"

Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)

Российский Новошахтинский завод нефтепродуктов, который контролирует жена народного депутата Виктора Медведчука Оксана Марченко, поставляет продукцию в оккупированный Крым. Газойль поставляют через российские компании-дилеры.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Российские компании "ЮЛК-Альянс", "Стройпроминвест" и ТК "Югдизель" подтвердили, что реализуют продукцию Новошахтинского завода нефтепродуктов, в том числе в оккупированный Крым. Топливо доставляют на полуостров бензовозами.

О том, что Марченко контролирует большую долю расположенного в Ростовской области предприятия, говорится в декларации Медведчука. Сам политик отказался отвечать на вопрос журналистов о бизнесе его семьи.

Кроме того, журналисты выяснили, что нефтепродукты с этого завода поставляют танкерами в Соединенные Штаты, где Медведчук с 2014 года находится под санкциями. Чтобы обойти санкции, контракты заключаются не напрямую, а через швейцарскую фирму-посредника из окружения депутата российской Госдумы.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что Медведчук вместе с олигархом Игорем Коломойским зарабатывали на схеме поставки российского угля госкомпании "Центрэнерго".