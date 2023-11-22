Суд визначив розмір штрафу Wellboy, який він виплатить лейблу "ПАПА МЬЮЗІК: сума чимала

Wellboy тепер офіційно має виплатити чималу суму лейблу, з якого досить гучно пішов і до того ж, завчасно. В цьому й суть претензій зі сторони "ПАПА МЬЮЗІК".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку адвоката лейблу Олександра Селіванова у Facebook .

Стала відома сума, яку Wellboy має виплатити своєму екс-лейблу

Днями суд задовольнив позов "ПАПА МЬЮЗІК" за розірвання дострокового контракту Антон має виплатити лейблу 300 тисяч доларів. Це досить велика сума, яку артист має знайти, аби конфлікт не просунувся далі.

Селіванов одразу зазначив, що це ще не кінець, але все ж таки якогось "checkpoint" досягнуто і додав, що вів проєкт Wellboy із самого запуску.

"Минулого тижня суд першої інстанції задовольнив позов лейблу "ПАПА МЬЮЗІК" до Антона Wellboy та зобов’язав Антона сплатити компенсацію у розмірі 300 тисяч доларів за дострокове розірвання договору. Зізнаюсь, для мене ця справа є чимось особистим з декількох причин", - пише Олександр.

Стало відомо, яку суму має виплатити Wellboy своєму кодишньому лейблу (фото: facebook.com/wellboy.music)

Певно всі, хто стежив за ситуацією, помітили, що вона не була спокійною та тихою - обидві сторони були незадоволені тим, що відбувається і демонстрували це. Проте юрист назвав кілька причин, через які він доводить цю справу до кінця.

Перша з них - підрив репутації та показ того, що будь-які дії артистів можуть залишатися без покарання.

"У суспільстві виникло багато питань "що це за контракти, якщо артист пішов безнаказано?" Розумію, що більшість з вас подивилися серіали про юристів і вважаєте, що справи виграють миттєво, і що відповідальність наступає по клацанню пальця. Але реальність трошки інша", - розповідає Олександр

Другою причиною є принциповість, яка має досить важливу роль у світі шоу-бізнесf.

"Це принциповий кейс для всієї індустрії. Він показує, що контракти діють, їх треба дотримуватись, а за свої вчинки треба нести відповідальність. Тому, шановні інвестори в музику, видихайте. Ви захищені", - каже Селіванов.

А ось остання причина є не менш важливою, адже вона є особистою та впливає на лейбл.

"Було вилито багато бруду, як на лейбл, так і на мене особисто.Вкотре я переконався, що наше суспільство може миттєво зробити помилкові висновки просто на неповіреному інформаційному вбросі, і що воно не має критичного мислення від слова зовсім", - пояснив юрист.

Як можна побачити, ситуація набирає обертів і тепер все залежить від поведінки самого Антона, що вже показав свій характер та лейблу.

Олександр також зауважив, що ця історія показала, що в українському шоу-бізнесі відсутня повага до інституту права