Суд снял арест с особняка любовницы Януковича под Киевом: как он выглядит (фото)

Так, следственный судья Вера Михайленко частично удовлетворила ходатайство адвоката Константина Поповича, и отменила наложенный согласно постановлению Печерского районного суда Киева арест от 13 февраля 2015 года.

По информации детективов, еще при рассмотрении дела о наложении ареста на имение, имелись основания полагать, что это имущество или принадлежит Януковичу, или приобретено за его средства.

Ведомости об имении Полежай под Киевом (фото: sudreporter.org)

Дату о получении права собственности на дом - 24 декабря 2013 года - связывали с периодом совершенных Януковичем преступлений.

Как отмечает "Телеграф", имение Полежай находится недалеко от бывшей резиденции Януковича "Межигорье". Женщине также принадлежит приусадебная земля площадью 0,15 га в массиве "Лазарев сад", которая была куплена в июле 2013 года.

Так выглядит дом гражданской жены Януковича Полежай под Киевом (фото: crime-ua.com)

В Киеве Полежай принадлежала треть квартиры на Оболонской набережной, 15, в которой был прописан Янукович.

По данным СМИ, в феврале 2014 года Полежай - сестра кухарки Януковича - сбежала вместе с ним из Украины, забрав свою дочь от первого брака. Также в прессе есть утверждения, что уже в РФ она родила Януковичу третьего сына.