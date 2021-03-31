Суд зняв арешт з особняка коханки Януковича під Києвом: як він виглядає (фото)

Так, слідчий суддя Віра Михайленко частково задовольнила клопотання адвоката Костянтина Поповича, і скасувала накладений згідно з постановою Печерського районного суду Києва про арешт від 13 лютого 2015 року.

За інформацією детективів, ще при розгляді справи про накладення арешту на маєток, були підстави вважати, що це майно або належить Януковичу, або придбане за його кошти.

Відомості про маєток Полєжай під Києвом (фото: sudreporter.org)

Дату про отримання права власності на будинок - 24 грудня 2013 року - пов'язували з періодом скоєних Януковичем злочинів.

Як зазначає "Телеграф", маєток Полєжай знаходиться недалеко від колишньої резиденції Януковича "Межигір'я". Жінці також належить присадибна земля площею 0,15 га в масиві "Лазарів сад", яка була куплена в липні 2013 року.

Так виглядає будинок цивільної дружини Януковича Полєжай під Києвом (фото: crime-ua.com)

У Києві Полєжай належала третина квартири на Оболонській набережній, 15, в якій був прописаний Янукович.

За даними ЗМІ, в лютому 2014 року Полєжай - сестра куховарки Януковича - втекла разом з ним з України, забравши свою дочку від першого шлюбу. Також у пресі є твердження, що вже в РФ вона народила Януковичу третього сина.