Суд изменил решение о символике СС "Галичина": адвокат жалуется на угрозы

Суд в Киеве изменил решение относительно символики СС "Галичина" и отменил вердикт первой инстанции, согласно которым выводы Украинского национального института памяти о 14 гренадерской дивизии войск - как не подпадающей под закон о запрете коммунизма и нацизма - были признаны противоправными.

Сегодняшнее судебное решение было принято после апелляции Института нацпамяти на майское решение Окружного административного суда Киева. Об этом 23 сентября передает Pavlovsky News на странице в Facebook.

По словам адвоката истца Людмилы Зиновьевой, суд принял решение удовлетворить апелляционную жалобу, но основания ей "не понятны", потому что полный текст будет опубликован в понедельник, 28 сентября.

Женщина рассказала, что ей стали поступать угрозы от неизвестных - приходили СМС-ки, а возле дома появились наклейки. Она обратилась в полицию.

"Это заявление внесли в ЕРДР, то есть открыто уголовное производство по статье 398 - это угрозы защитнику или представителю лица. То есть воспрепятствование адвокатской деятельности", - заявила Зиновьева.

Также она добавила, что судьи также жаловались на аналогичные угрозы.

"И я услышала в судебном заседании сегодня, что каждому из судей поступили такие же СМС-сообщения, и они также обратились в соответствующие органы о том, что это вмешательство в судебную деятельность", - говорит адвокат.

Напомним, 16 мая 2017 года бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович представил выводы, в которых сообщил, что символика СС "Галичина" не подпадает под закон о запрете нацизма и коммунизма. После этого в суд поступил иск с требованием признать такие выводы противоправными. 27 мая 2020 года ОАСК принял соответствующее решение.

14-в гренадерскую дивизию войск СС (Waffen SS) "Галичина" создала 1943 года в Западной Украине немецкая оккупационная власть. В конце Второй мировой войны соединения переименовали в 1-ю Украинскую дивизию Украинской национальной армии, бойцы которой присягнули на верность Украине. После войны союзники дивизию расформировали, однако, в отличие от других подразделений, сформированных из бывших советских граждан, военнослужащие "Галичины" не были выданы советскому правительству.

После окончания Второй мировой войны в течение лет звучали обвинения в совершении военных преступлений воинами дивизии, в частности против поляков и евреев. По требованию Фонда Визенталя и некоторых членов парламента Канады в 1986 г. была создана правительственная комиссия, известная под названием Комиссия Дешена, которая должна была расследовать факты укрытия военных преступников в Канаде, среди них также и бывших воинов дивизии. После изучения архивных материалов и допроса свидетелей комиссия в своем официальном решении от 1987 г. признала, что нет доказательств совершения преступлений дивизии "Галичина".