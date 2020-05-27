Суд принял решение о символике СС "Галичина"

Фото: ОАСК (facebook.com/OACK.640)

ОАСК признал противоправным выводы Института нацпамяти, признающие символику не нацистской

Окружной административный суд Киева признал противоправными выводы Украинского национального института памяти, признающие символику 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" такой, что не подпадает под закон о запрете коммунизма и нацизма. Своим решением суд обязал Институт нацпамяти воздержаться от распространения данных выводов.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"…ОАСК признал противоправными действия ответчика о даче заключения о том, что символика 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательства Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено в Украине. Суд обязал Украинский институт национальной памяти и ее должностных лиц воздержаться от распространения указанного вывода, изложенного в письме от 16 мая 2017 по №01/1015", - сообщили в суде.

При этом в самом Институте нацпамяти в комментарии РБК-Украина сообщили, что пока не получали полное решение суда.

"Мы еще не получили решение суда с полной мотивацией, поэтому пока не можем комментировать его. Наши юристы не были допущены к этому судебному процессу", - сообщил директор Института Антон Дробович.

Он заверил, что реакция Института будет после получения официального решения суда.

Отметим, 16 мая 2017 года бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович представил выводы, в которых сообщил, что символика СС "Галичина" не подпадает под закон о запрете нацизма и коммунизма. После этого в суд поступил иск с требованием признать такие выводы противоправными. Как отметили в ОАСК, сам Вятрович выступал в судебном процессе в качестве третьего лица, при этом не явился ни на одно из 20 открытых судебных заседаний. 6 ноября и 4 декабря 2019 года суд постановлениями признавал явку Вятровича обязательной.

Напомним, в 2015 году Верховная рада приняла правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, которым запретила их пропаганду и символику.

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Автор: Игорь Литвиненко