Сучасна різдвяна класика. Фільми на свята, перегляд яких не набридає

Перегляньте наступні різдвяні стрічки, головні герої яких дивують несподіваними вчинками та характерами. Ці історії дарують відчуття затишку, а також підіймають настрій, створюючи навколо легку та розслаблену атмосферу.

"Щасливого Різдва"

Ця романтична комедія була випущена у 2019 році, і головну роль тут зіграла Емілія Кларк. Героїня працює в магазині різдвяних товарів та зустрічає кохання в найнесподіваніший спосіб, який тільки міг бути. Тепла історія не залишить байдужим нікого і створить атмосферний святковий настрій.

"Хроніки Різдва"

Цей пригодницький фільм вийшов у світ у 2018 році. Сюжет розповідає про двох дітей, які випадково зустрічають Санту та разом із ним вирушають на його магічних санях. Їх чекають нові пригоди та незабутні емоції, які залишаться на все життя.

"Ельф"

Стрічка вийшла у світ ще у 2003 році, проте вона ідеально підходить до списку тих, які створюють магічний різдвяний настрій. Фільм з Віллом Фаррелом розповідає про головного героя, який виростає серед ельфів. Він вирушає до Нью-Йорка, аби відшукати своїх рідних та почати нове життя.

"Різдвяний принц"

Романтична комедія 2017 року розповідає глядачам про журналістку, яка відправляється у вигадане королівство, аби написати статтю. Врешті-решт, її плани дещо змінюються, оскільки головна героїня закохується в принца.

"Незабутнє Різдво"

Стрічка розповідає про нещасний випадок, який трапляється на гірськолижному курорті, внаслідок якого головна героїня втрачає пам'ять. Вона - розпещена спадкоємиця і потрапляє на Різдво в будинок вдівця-невдахи та його доньки. Разом на них чекають захопливі пригоди.

"Різдвяні канікули"

Головна героїня розстається з коханим, і її чекає період усамітнення серед засніженого лісу, без робочих дзвінків. Такий період, здається, має піти їй на користь. Але в якийсь момент своєї відпустки вона зустрічає Марка, який втратив роботу. І герої починають знайомитися ближче одне з одним.