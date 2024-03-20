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Субсидії та пільги на комуналку: чи можуть їх призначати одночасно

Чи можна одночасно отримувати пільги та субсдію на комуналку (if.gov.ua)
Автор: Анна Шиканова

Українці мають право отримати субсидію на оплату комунальних послуг. А також існує перелік пільг, які дають також знижку на оплату комуналки. Багато хто вважає, що це одна й та сама виплата, але це не так і це два різних види знижок.

Чим відрізняється пільга від субсидії та чи можуть їх призначати одночасно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Пенсійного фонду України у Facebook.

Що таке житлова субсидія

Це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволять їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги. Це допомога, яка залежить від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід, при цьому не маєш боргів за спожиті комунальні послуги - можеш отримувати житлову субсидію.

Умови призначення житлової субсидії та процедура отримання такої допомоги визначені Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від № 848 від 1995 року.

Що таке пільга

Це знижка, яка надається таким категоріям громадян:

  • Ветерани війни
  • Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни
  • Захисники та захисниці України
  • Особи, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС
  • Діти війни
  • Багатодітні сім'ї
  • Інші вразливі категорії

При цьому пільга на оплату житлово-комунальних послуг, залежно від категорій отримувачів, може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Перелік осіб, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затвердженим постановою Кабміну № 389 від 2015 року.

Пільгові категорії громадян згідно з законодавчими актами мають право на знижку з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі з урахуванням середньомісячного доходу - 100%, 50%, 25%.

Чи можна одночасно оформити пільги та субсидію

Як пояснюють у ПФУ, попри те, що пільги та субсидія - це два різні види виплат, оформити одночасно їх не вийде. Навіть, якщо людина підпадає за законом під правила як одної, так і другої.

"За наявності одночасно права на субсидію та пільгу надається один з видів допомоги", - сказано у повідомленні.

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