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Субсидии и льготы на коммуналку: могут ли их назначать одновременно

Можно ли получать льготы и субсдию на коммуналку (if.gov.ua)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы вправе получить субсидию на оплату коммунальных услуг. А также существует список льгот, которые дают также скидку на оплату коммуналки. Многие считают, что это одна и та же выплата, но это не так и это два разных вида скидок.

Чем отличается льгота от субсидии и могут ли их назначать одновременно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Что такое жилищная субсидия

Это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им в одиночку уплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Это помощь, которая зависит от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход, при этом нет долгов за потребленные коммунальные услуги - можешь получать жилищную субсидию.

Условия назначения жилищной субсидии и процедура получения такой помощи определены Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 848 от 1995 года.

Что такое льгота

Это скидка, предоставляемая следующим категориям граждан:

  • Ветераны войны
  • Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны
  • Защитники и защитницы Украины
  • Лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС
  • Дети войны
  • Многодетные семьи
  • Другие уязвимые категории

При этом льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг в зависимости от категорий получателей может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Перечень лиц, имеющих право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом доходов, определен Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденным постановлением Кабмина №389 от 2015 года.

Льготные категории граждан согласно законодательным актам имеют право на скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме с учетом среднемесячного дохода – 100%, 50%, 25%.

Можно ли одновременно оформить льготы и субсидию

Как объясняют в ПФУ, несмотря на то, что льготы и субсидия – это два разных вида выплат, оформить одновременно их не получится. Даже если человек подпадает по закону под правила как одного, так и другого.

"При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи", - говорится в сообщении.

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