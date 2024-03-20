Субсидии и льготы на коммуналку: могут ли их назначать одновременно

Украинцы вправе получить субсидию на оплату коммунальных услуг. А также существует список льгот, которые дают также скидку на оплату коммуналки. Многие считают, что это одна и та же выплата, но это не так и это два разных вида скидок.
Чем отличается льгота от субсидии и могут ли их назначать одновременно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины в Facebook.
Это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им в одиночку уплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Это помощь, которая зависит от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход, при этом нет долгов за потребленные коммунальные услуги - можешь получать жилищную субсидию.
Условия назначения жилищной субсидии и процедура получения такой помощи определены Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 848 от 1995 года.
Это скидка, предоставляемая следующим категориям граждан:
При этом льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг в зависимости от категорий получателей может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.
Перечень лиц, имеющих право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом доходов, определен Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденным постановлением Кабмина №389 от 2015 года.
Льготные категории граждан согласно законодательным актам имеют право на скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме с учетом среднемесячного дохода – 100%, 50%, 25%.
Как объясняют в ПФУ, несмотря на то, что льготы и субсидия – это два разных вида выплат, оформить одновременно их не получится. Даже если человек подпадает по закону под правила как одного, так и другого.
"При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи", - говорится в сообщении.
Раньше мы писали о том, что еще нужно знать об оформлении льгот на коммуналку.
А еще говорили о том, кого в 2024 году могут лишить субсидий.