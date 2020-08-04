Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення соцдопомоги стали жорсткішими

Кількість одержувачів державних грошей істотно зменшиться
Кабмін прийняв постанову №632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги". Даний документ дозволяє штучно збільшити середній дохід сім'ї, після чого сім'я буде отримувати соцдопомогу значно меншого розміру, або ж взагалі не матиме на неї право.
Експерти кажуть, що таким чином держава заощадить на виплатах соціальної допомоги. Про це повідомляє газета "Експрес".
За словами Лесі Дронь, тепер, щоб порахувати середньомісячний сукупний дохід сім'ї, необхідно загальну суму загального доходу за визначений законодавством період поділити на 6.
А щоб вирахувати середньомісячний сукупний дохід одного члена сім'ї, потрібно середньомісячний сукупний дохід сім'ї поділити на кількість членів сім'ї.
Експерт соціальних і гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пріщуліна розповіла, що будуть враховуватися наступні виплати:
При цьому не враховуватимуться такі доходи:
Тепер, як бачимо, у сукупний дохід включають грошове забезпечення військовослужбовців, і субсидії і пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
Нагадаємо, в Україні оновили порядок виплати і розмір соцдопомоги.
Раніше в Мінсоцполітики здивували відповіддю на питання про те, як прожити на пенсію 2 700 гривень.