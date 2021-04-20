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Субсидии заберут за покупку долларов: как пересчитают скидки всем украинцам

Автор: Styler

С 1 мая субсидии в Украине пересчитают для всех граждан, которые получают помощь на оплату коммуналки. Кабмин ужесточил правила, и отныне будут учитывать наличие двух и более квартир и машин, доходы от депозитов, покупку валюты и поездки за границу.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала "Интер".

По словам министра, такие нововведения дают возможность исключить тех получателей пособия, которые и сами могут оплачивать коммуналку.

"К примеру, имеем ситуацию, когда человек оформила субсидию, и через несколько недель покупает валюту на более чем один миллион гривен", - отметил министр.

Новые правила начисления субсидий:

  • будут учитывать доход от депозитов;
  • определять, кто ездил за рубеж, покупал валюту или банковские металлы;
  • отменят комиссии, которые принимали решение о назначении субсидий.

Музыченко объяснил, что если была совершена покупка на 50 тыс. грн и больше, то субсидию назначать не будут. Также добавил, что есть ограничения на владельцев двух квартир и двух машин.

Какие нужны документы, чтобы оформить субсидию?

Для получения субсидии украинцы должны предоставлять следующие документы:

  • заявление о назначении жилищной субсидии (по установленной форме),
  • декларацию о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии (по установленной форме),
  • договор найма (аренды) жилья (при наличии),
  • справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ДФС и ПФУ).

Заявление и декларацию можно отправить по почте или в электронном виде с использованием информационных систем.

Ранее мы писали, что в Украине выросли субсидии на коммуналку.

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