Субсидии заберут за покупку долларов: как пересчитают скидки всем украинцам

По словам министра, такие нововведения дают возможность исключить тех получателей пособия, которые и сами могут оплачивать коммуналку.

"К примеру, имеем ситуацию, когда человек оформила субсидию, и через несколько недель покупает валюту на более чем один миллион гривен", - отметил министр.

Новые правила начисления субсидий:

будут учитывать доход от депозитов;

определять, кто ездил за рубеж, покупал валюту или банковские металлы;

отменят комиссии, которые принимали решение о назначении субсидий.

Музыченко объяснил, что если была совершена покупка на 50 тыс. грн и больше, то субсидию назначать не будут. Также добавил, что есть ограничения на владельцев двух квартир и двух машин.

Какие нужны документы, чтобы оформить субсидию?

Для получения субсидии украинцы должны предоставлять следующие документы:

заявление о назначении жилищной субсидии (по установленной форме),

декларацию о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии (по установленной форме),

договор найма (аренды) жилья (при наличии),

справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ДФС и ПФУ).

Заявление и декларацию можно отправить по почте или в электронном виде с использованием информационных систем.