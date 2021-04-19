В Минсоцполитики назвали сумму покупки, из-за которой будут лишать субсидии

Кабинет министров принял постановление, которым ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий . Субсидий будут лишать в случае покупки на сумму 50 тысяч гривен.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в эфире телеканала " Интер ".

"На сегодня установлено четкое правило, если совершена дорогая покупка, это совершенно четко определено, что это 50 тысяч гривен, то в таком случае субсидия назначаться не будет", - сказал он.

Кроме того, водятся ограничения относительно наличия второго жилого помещения, второго транспортного средства и т.п.

По расчетам Минсоцполитики, новые правила приведут к сокращению количества субсидиантов "на несколько процентов".

Как напомнил Музыченко, субсидии - это адресная социальная помощь тем, кто не может, а не хочет оплачивать коммунальные услуги".

Как отметил чиновник, сейчас проводится серьезная работа по подтверждению права на субсидии, в том числе верификация.