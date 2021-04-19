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В Минсоцполитики назвали сумму покупки, из-за которой будут лишать субсидии

Новина українською → Украина, Понедельник 19 апреля 2021 12:34
В Минсоцполитики назвали сумму покупки, из-за которой будут лишать субсидии Фото: будут лишать субсидий за покупку на 50 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление, которым ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Субсидий будут лишать в случае покупки на сумму 50 тысяч гривен.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в эфире телеканала "Интер".

"На сегодня установлено четкое правило, если совершена дорогая покупка, это совершенно четко определено, что это 50 тысяч гривен, то в таком случае субсидия назначаться не будет", - сказал он.

Кроме того, водятся ограничения относительно наличия второго жилого помещения, второго транспортного средства и т.п.

По расчетам Минсоцполитики, новые правила приведут к сокращению количества субсидиантов "на несколько процентов".

Как напомнил Музыченко, субсидии - это адресная социальная помощь тем, кто не может, а не хочет оплачивать коммунальные услуги".

Как отметил чиновник, сейчас проводится серьезная работа по подтверждению права на субсидии, в том числе верификация.

Виталий Музыченко, заместитель Министра социальной политики Украины, рассказал в эфире телеканала "Интер" о пенсии и субсидии.

Posted by Министерство социальной политики Украины on Monday, April 19, 2021

Напоминм, Кабинет министров 14 апреля ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Постановлением устанавливается, что: при назначении субсидии будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т. п; ужесточаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т. п.

Кроме того, прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается.

Напомним, Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению. Документом предусматривается подача заявлений и деклараций в мае 2021 года.

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