Субсидії заберуть за купівлю доларів: як перерахують знижки всім українцям

З 1 травня субсидії в Україні перерахують для всіх громадян, які отримують допомогу на оплату комуналки. Кабмін посилив правила, і відтепер будуть враховувати наявність двох і більше квартир і машин, доходи від депозитів, купівлю валюти і поїздки за кордон.
Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі телеканалу "Інтер".
За словами міністра, такі нововведення дають можливість виключити тих одержувачів допомоги, які і самі можуть оплачувати комуналку.
"Наприклад, маємо ситуацію, коли людина оформила субсидію, і через кілька тижнів купує валюту на більш ніж один мільйон гривень", - зазначив міністр.
Нові правила нарахування субсидій:
Музиченко пояснив, що якщо була здійснена покупка на 50 тис. грн і більше, то субсидію призначати не будуть. Також додав, що є обмеження на власників двох квартир і двох машин.
Для отримання субсидії українці повинні надавати наступні документи:
Заяву та декларацію можна надіслати поштою або в електронному вигляді з використанням інформаційних систем.
Раніше ми писали, що в Україні зросли субсидії на комуналку.